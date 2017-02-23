В мировой экономике наблюдаются благоприятные условия для более ускоренного роста, в свою очередь уровень показателей настроения еврозоны сегодня — самый высокий с 2011 года. Все это создаст лучшие условия для роста и в Латвии. Такой вывод следует из нового экономического обзора банка SEB — Nordic Outlook.

В Латвии в ближайшие годы настроения в экономике будут диктовать позитивные тенденции. Потребление продолжит расти, объемы экспорта увеличатся, вливающиеся в экономику средства фондов ЕС будут способствовать инвестициям и стимулировать строительный сектор. Реальная зарплата продолжит расти и показатели безработицы немного уменьшатся.

"В этом и следующем году Латвия будет лидером Балтии по росту ВВП с 3,5% в 2017 году и 2018 году. Экономика Эстонии в этом году вырастет на 2,2%, а в следующем году на 3,1%, в свою очередь ВВП Литвы в этом году увеличится на 2,5%, и в 2018 году — на 3,1%", - подчеркивает эксперт по макроэкономике банка SEB Дайнис Гашпуйтис.

В свою очередь в сфере оплаты труда прогнозы разные — ожидается, что в этом году зарплаты стремительнее всего будут расти в Литве — на 6%. В Эстонии рост зарплат предполагается в пределах 4,7%, а в Латвии — 4%. Во второй половине 2016 года средняя оплата труда в Эстонии составляла 1 119 евро, в Латвии — 847 евро, а в Литве — 793 евро.

"При существующих изменениях оплаты труда средняя зарплата в Латвии преодолеет рубеж в 1000 евро в районе 2020 года, однако эти темпы не достаточны, если хотим изменить тенденции эмиграции. Если мы хотим, чтобы экономически активные жители не уезжали, зарплаты должны расти стремительнее. К тому же с помощью повышения минимальной зарплаты решить это нельзя", — подчеркивает эксперт.

Необходимо также учитывать, что Латвия находится перед структурным барьером. Хотя в контексте Европы показатели безработицы Латвии сравнительно высокие, впредь стремительно уменьшить их будет трудно, даже при условии, что рост ускорится.