Комментарий о прогнозе роста зарплат в Латвии дал экономиста банка SEB Дайнис Гашпуйтис. По его мнению, рост зарплат продолжится, и предприниматели должны быть готовы это обеспечить.

По данным Центрального статистического управления, первые три квартала прошлого года были отмечены неожиданным замедлением роста оплаты труда, что заставило снизить и прогнозы. Однако данные последнего квартала показали, что в конце года рост зарплат достиг 5,9%.

Также были пересмотрены показатели предыдущих кварталов, которые продемонстрировали более позитивную динамику. В результате в прошлом году средняя зарплата выросла на 41 евро или 5% - это более низкий темп роста за год, чем в 2015-м (6,8%).

По мнению экономоста банка SEB, "условия низкого роста и приземленная оценка перспектив, а также незначительный прирост минимальной заработной платы были главными факторами, которые тормозили рост оплаты труда. Предприниматели по-прежнему сфокусированы на контроле расходов, что сохранится и в обозримой перспективе. Поэтому наблюдаемая эффективизация расходов будет осуществляться за счет переоценки числа сотрудников, что позволило бы увеличивать зарплаты, обеспечило бы возможности инвестиций и прибыль".

"В этом году рост экономики ускорится, что позволит расти и зарплатам. Требование увеличить зарплаты сохранится, особенно в сфере публичного управления, что будет стимулировать рост также в частном секторе. Предприниматели должны быть готовы инвестировать, развиваться, чтобы обеспечить дальнейший рост зарплат. Учитывая измененные данных, в этом году рост зарплат может балансировать в пределах 5,5%", - сделал вывод Гашпуйтис.