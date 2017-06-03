Средняя зарплата нетто увеличилась на 6.4%. Зарплаты нетто растут медленнее, чем зарплаты брутто, из-за порядка применения дифференцированного необлагаемого минимума. Если в прошлом году для всех работающих в момент выплаты зарплаты применялся необлагаемый минимум в размере 75 евро, то в этом году необлагаемый минимум составляет 60 евро – на 15 евро меньше. Это означает, что с большей части зарплаты взимаются налоги в момент выплаты зарплаты. Переплаченный подоходный налог можно вернуть, подав декларацию о доходах в следующем году, но такой возврат в статистике по зарплатам не показывается. Не только зарплаты, но и цены растут быстрее (+3.2%), поэтому рост покупательной способности выпустил пар, поднявшись на 3.1%. Хотя это самый медленный рост за последние четыре года, но это тем не менее рост.

Интересно, что хотя в первом квартале количество работающих в Латвии уменьшилось на 6.7 тысяч, количество работников на зарплате, которое перерассчитано по полной ставке, возросло на 6.4 тысячи. Это означает, что работодатели увеличили нагрузку имеющихся работников (например, в строительстве), и доходы этих работников возросли стремительнее, чем это показывает средний прирост зарплат. Проиллюстрирую на небольшом примере. Предприятие нанимает двух работников на полставки и каждому из них выплачивает 250 евро. Средняя зарплата по ставке – 500 евро. В момент, когда предприятие увеличивает нагрузку этих работников до полной ставки и выплачивает каждому 500 евро, средняя зарплата по ставке по-прежнему составляет 500 евро. Но у каждого из работников доходы увеличились на 100%. Разумеется, в реальности нагрузка и доходы так резко не возрастают.

И в статистике, и в жизни мы видим, что доходы домохозяйств в целом возрастают. Правда, они продолжают бойко копить (в первом квартале депозиты в банках выросли на 8.6%), но и потребление растет мощнее (+5.5% в первые три месяца этого года). В начале года мы видели резвый прирост заново зарегистрированных автомобилей. Настроение, которое резко ухудшилось в конце прошлого года, потихоньку начинает восстанавливаться. Уровень безработицы продолжает снижаться, разогревая рынок труда и создавая давление на зарплаты. По нашим последним прогнозам средняя зарплата в этом году возрастет на 6%. Однако начало года в экономике выдалось лучше, чем ожидалось, и рост зарплат может оказаться и больше.