Рост показали почти все отрасли, кроме финансов и страхования, а также операций с недвижимостью. Спад в финансовом секторе (-8,6%) был предопределен уменьшением сегмента нерезидентов. В свою очередь, в секторе операций с недвижимостью ( 0,2%) мы не видим прироста активности, поскольку, как свидетельствуют опросы, жители еще не готовы приобретать жилье. Однако эта ситуация могла бы улучшиться в следующем году.

Во втором квартале главным двигателем экономики по-прежнему оставался сектор экспорта товаров и услуг. Обрабатывающая промышленность продолжала радовать пусть немного более медленным, но все еще хорошим приростом в 7,1%. Со снижением грузоперевозок более медленный рост показали также транспорт и хранение (+3,0%). Мощный рост зарплат (среднемесячная нетто-оплата труда увеличилась на 7,8% во втором квартале) и улучшение экономического настроения населения обеспечили подъем потребления домохозяйств и сектора внутренней торговли. С более стремительным притоком фондов Европейского союза и строительством больших торговых центров (IKEA, Akropole) во втором квартале стремительнее росли инвестиционная активность (+26,1%) и строительство (+15,9%).

Что касается объема внутреннего валового продукта, мы еще немного отстаем от наивысшей докризисной точки, но в течение нынешнего года, скорее всего, ее достигнем. Сейчас о всеобщем перегреве экономики говорить точно нет оснований. Мы еще не видим существенной активности на рынке недвижимости и в сфере кредитования. Однако в результате негативных демографических тенденций и эмиграции разогревается рынок труда, что вызывает тревогу. В ближайшие пару лет экономика будет расти примерно на 4%, а с достижением точки зрелости мирового бизнес-цикла темп роста замедлится в 2019 году.