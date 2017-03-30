Данные за последние месяцы показывают, что в Латвии в сфере розничной торговли наблюдается рост, но он медленный и неустойчивый, комментирует экономист Swedbank Агнесе Буцениеце.

Портал Delfi приводит комментарий экономиста Swedbank.

По данным Центрального статистического управления в феврале этого года объемы продаж предприятий розничной торговли, кроме розничной торговли топливом, были на 0,9% меньше, чем в феврале прошлого года (календарно выровненные данные). Февральский спад определенно нельзя считать тенденцией.

В течение последнего полугода объемы продаж в розничной торговле в среднем выросли на 1,7%. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что домохозяйства с опаской смотрят в будущее и неуверенно тратят. В то же время ситуация на рынке труда в целом улучшается – безработица постепенно уменьшается, средняя зарплата возрастает, что является положительной новостью для домохозяйств. Мы ожидаем, что в этом году рынок труда продолжит нагреваться и возрастет количество трудоустроенных. Однако домохозяйства, скорее всего, этому еще не верят. Эта ситуация должна поменяться во второй половине года, когда, по нашим ожиданиям, укрепится рост розничной торговли.

Правда, мощного рывка не дождемся. На достижения сферы розничной торговли, разумеется, продолжает негативно влиять уменьшение количества жителей. Оно оказывает влияние, например, и на уже некоторое время наблюдаемый спад объемов розничных продаж продуктов питания. Люди все чаще приобретают товары в латвийских интернет-магазинах – торговля по почте и в интернете является наиболее стремительно растущей составляющей частью отрасли розничной торговли. Однако в статистике не появляются данные по покупкам в зарубежных интернет-магазинах. Объем таких покупок трудно оценить, но и он, скорее всего стремительно растет. Чем больше люди приобретают товаров за рубежом, тем меньше они покупают здесь, а это – потерянные доходы для латвийских розничных торговцев.