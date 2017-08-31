По его словам, торговцы будут стараться размещать на прилавках более дешевые товары, и это повлияет на экономику Латвии. Об этом экономист рассказал в среду в передаче "Прямая речь" Латвийского телевидения.

Как полагает экономист, цены понизятся, а для латвийских производителей и переработчиков это станет напоминанием о том, что будущее - это экспорт продуктов, зерновых, молока и т.д.

"Это создаст серьезные последствия, не для всех приятные, однако, скорее всего, [вхождение Lidl] ускорит процессы", - отметил Страутиньш.

Как уже сообщалось, на отведенном под строительство магазина участке в Риге в Пурвциемсе, на улице Дзелзавас 75B, по неофициальной информации, будет размещен магазин Lidl.