"Не только в 2017 году, но и ближайшие годы рост будет заметно ниже потенциала. Мы ничего не можем с этим поделать: мы не можем найти людей, которые могут реализовать энное количество дел, про которые мы знаем, что это нужно сделать", - ответил Андрис Вилкс. По его словам, в 2017 году валовой внутренний продукт (ВВП) Латвии может увеличиться на 2-3%.

Экс-министр полагает, что в ближайшее время в латвийской политики, скорее всего, не появятся лидеры, которые могут улучшить развитие страны. "Я не вижу, что это может произойти в течение ближайшего года, двух. Поэтому развитие будет более медленным. Но оно не будет таким, как сейчас, когда мы примерно на уровне 1%", - сказал он.

Андрис Вилкс был министром финансов с 2010 по 2014 гг. Сейчас он работает в Европейском инвестиционном банке (EIB).