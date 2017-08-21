В течение последнего года Латвии удалось значительно снизить разницу в цене электроэнергии c соседними странами Балтии. Несмотря на то, что латвийские домохозяйства по-прежнему платят за электричество больше всех, эти расходы продолжают уменьшаться, и разница в цене с Эстонией, где оптовые цены исторические более низкие, уменьшилась почти вдвое. Об этом пишет председатель правления энергокомпании Enefit Янис Бетхерс.

Анализируя расходы на электричество для домохозяйства средних размеров в каждой из стран Балтии, мы видим, что новые промежуточные соединения для более глубокой интеграции балтийского рынка электроэнергии в Скандинавский рынок энергии и пересмотренная структура тарифов на распределение дали положительный результат и для Латвии. По-прежнему актуален вопрос, как сформировать в Латвии конкурентоспособную стоимость электричества, не полагаясь лишь на падение цен на электроэнергию, а продолжая уменьшать другие составляющие в счете за электричество.

Кабель NordBalt привел к падению цен, но не для всех

В Латвии существенное снижение общих расходов на электричество произошло благодаря падению цен на электроэнергию на оптовом рынке, которому способствовал прошлогодний запуск кабеля NordBalt между Литвой и Швецией. Таким образом, регион Латвии и Литвы получил прямой доступ к более дешевой электроэнергии и смог выровнять разницу в цене с Эстонией, чьи промежуточные соединения с Финляндией иногда вызывали даже двойную разницу в цене на электроэнергию. За неполный год цены на электроэнергию на открытом рынке Латвии и Литвы заметно упали, и разница в цене одного мегаватт-часа с Эстонией за месяц не превысила пары евро.

Oднако ни латвийские, ни литовские домохозяйства до сих пор существенно не почувствовали позитивных тенденций на оптовом рынке. На рынке домохозяйств Латвии еще нет достаточно большой конкуренции, которая в условиях свободного рынка является одной из движущих сил изменения цен, и лишь небольшая часть домохозяйств пользуется продуктами, привязанными к биржевой цене. В свою очередь, в Литве по-прежнему сохраняются отрегулированные цены, в результате чего расходы домохозяйств на электричество соответственно на 27% и 20% ниже, чем в Латвии и Эстонии. Литовским политикам еще предстоит принять смелые решения, так как ясно, что включенная в отрегулированный тариф цена электроэнергии не соответствует реальной ситуации на рынке и является значительно субсидированной.

У всех новые тарифы на распределение

Если колебания цен на электроэнергию являются сравнительно глобальным процессом, то на вторую важную статью расходов в конечной цене электричества – услуги распределения – влияют локальные решения и выбор, сделанный каждым из государств. Это доказывает тот факт, что сейчас все страны Балтии пересмотрели тарифы своей распределительной системы и ввели фиксированную плату за подключение, что сразу же привело к изменениям счетов за электричество. Если сравнить средние расходы на услуги распределения, то в Литве общие выплаты домохозяйств оператору распределительной системы самые низкие. Однако и в Латвии Sadales tīkls смог эффективно пересмотреть эту статью расходов, и у не самых маленьких потребителей электроэнергии затраты на услуги распределения снизились.

Следующий шаг – расходы на инфраструктуру и КОЗ

Но такая оптимизация тарифа не помогла Латвии избавиться от звания лидера в области расходов на электричество в масштабе Балтии. По-прежнему, самую существенную разницу в цене формируют распределительные тарифы и бремя компонента обязательной закупки (КОЗ), где среди всех соседних стран Латвия оказывает наибольшую поддержку проектам возобновляемой энергии и когенерации. Пересмотр именно этих статей расходов, что Министерство экономики выдвинуло в качестве своего приоритета, позволил бы выровнять разницу в цене с Эстонией или даже оказаться на более конкурентоспособных позициях.

Важно своевременно найти решение, чтобы снизить давление, оказываемое КОЗ на общий уровень цен на электричество, и решать этот вопрос уменьшения платежей нужно по существу, а не продолжая перераспределять их между различными группами потребителей. Одновременно нужно продолжать работу над развитием рынка, подыскивая современные ходы для сотрудничества с потребителями – введения решений энергоэффективности и развития микрогенерации.