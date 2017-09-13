В результате введения налоговой реформы налоговый учет станет сложнее. И не только потому, что и предприятиям, и физическим лицам, и налоговым инспекторам понадобится время, чтобы привыкнуть к новшествам. Новые законы в принципе упрощения не предполагают, сказал в интервью LЕТА консультант по финансовым и юридическим вопросам, член правления Латвийской ассоциации налоговых консультантов Айнис Даболс.

"Понятно, что в момент любых изменений в налоговом законодательстве усложняется работа налогового инспектора и налогоплательщика, пока не пройдет какое-то время, и все не привыкнут к новшествам. На это уходит как правило два-три года. Но если мы посмотрим на новые законы, то увидим, что и в перспективе упрощения не предвидится. Например, если раньше предприятия подавали декларацию по подоходному налогу раз в год, теперь, возможно, это нужно будет делать ежемесячно", - поясняет эксперт.

По его мнению, у всех - СГД, бухгалтеров, ревизоров, нотариусов - работы в ближайшем будущем прибавится. Ведь налоговая система, существующая в Латвии в данный момент, по сути, была введена в два этапа. Первый прошел в 1995 году, второй - в 2010-м. К этой системе все уже привыкли, сориентировались, когда, кому, сколько и за что платить.

Сейчас кардинально меняется подход, и всем участникам системы налогообложения придется непросто, говорит Даболс. "Одно дело, что сейчас технически введут новую систему - настроят EDS под новые ставки, переделают программы. Другое дело - споры по сути. Законы новые, разногласий может возникнуть огромное количество. Пройдет три-четыре года, пока все мы поймем, как работать с новой системой налогообложения", - уверен он.