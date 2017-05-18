В 2016 году общий удельный вес теневой экономики в строительной отрасли составил 38,5% - чуть меньше, чем в 2015 году, когда он составлял 40%.

"По данным Службы госдоходов, строительная отрасль в год платит в налогах примерно 210 млн евро. Если прибавить к этому еще примерно 40%, которые проходят мимо государственного кошелька, получим 80-90 млн евро", - пояснил Саука.

Даже если теневую экономику в строительстве за три года удастся уменьшить наполовину, это станет значительным вкладом в госбюджет, добавил эксперт.

Как сообщалось, в прошлом году удельный вес теневой экономики в Латвии почти во всех компонентах немного снизился - например, в 2015 году удельный вес зарплат "в конвертах" в строительной отрасли составил 36,3%, а в 2016 году - 34,6%.

При этом удельный вес неуказывания доходов строительных предприятий за год сократился с 31,6% до 30%, неуказывания числа работников - с 23,5% до 20,5%, а уровень неофициальных выплат или взяток - с 17,9% до 15,1%.

Руководитель Латвийского партнерства строительных подрядчиков (ЛПСП) Байба Фромане в интервью агентству LЕТА сказала - считать, что в уменьшении теневой экономики достигнут значительный прогресс, нет оснований, но общая тенденция положительная, и у строительных предприятий возникло ощущение, что ситуация в отрасли улучшается.

Исследование проведено по заказу ЛПСП компанией BASE в сотрудничестве с Рижской высшей школой экономики. В ходе него были опрошены руководители и ведущие специалисты 251 латвийского стройпредприятия.