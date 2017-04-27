Латвия может выиграть от выхода Великобритании из Евросоюза, сказала журналистам преподаватель Рижской школы бизнеса и Рижской высшей школы экономики "SSE Riga" Марина Леклер.

Великобритания с течением времени стала главным поставщиком финансовых услуг в Европе, говорит эксперт. Лондон занимает первое место в рейтинге мировых финансовых центров. Под влиянием Brexit доступ предприятий, находящихся в Великобритании, к финансовым услугам будет ограничен, в результате чего Великобритания может потерять значительный объем сделок, которые проводятся в евро. Многие финансовые учреждения будут вынуждены переместить свои ресурсы из Великобритании в одну из 27 стран ЕС, чтобы в своей деятельности соблюдать новое нормативное регулирование.

Главными выгодополучателями от такого перемещения станут крупнейшие финансовые центры Европы – Франкфурт, Люксембург, Париж, Амстердам и Дублин.

Главы финансовых учреждений Великобритании еще до Brexit стали большое внимание уделять вопросам размещения стратегических ресурсов в Европе, что привело к реорганизации бизнес-процессов и способствовало переделу активов финансовых учреждений в Европе.

По словам Леклер, в сфере финансовых услуг укрепила свои позиции Польша. В свою очередь стратегии стран Балтии, имеющих множество схожих с Польшей преимуществ и недостатков, - очень разные, говорит эксперт.

Эстония старается повысить свою привлекательность в глазах любых крупных инвесторов. Литва делает ставку на расширение уже существующей базы клиентов, следуя примеру Польши.

Латвия уже привлекла несколько финансовых организаций, и могла бы получить выгоду от перемещения финансовых ресурсов в Европе. "Учитывая скромные трудовые ресурсы и острую конкуренцию, Латвии стоит концентрироваться на специфических нишах, например, банках второго уровня, которые уже есть в Латвии. Такие нишевые продукты позволят Латвии улучшить репутацию в сфере финансовых услуг в Европе", - считает Леклер.