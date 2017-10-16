Комментируя прибытие в Латвию контейнерного поезда из Китая, Линкайтс отметил, что до сих пор Латвия не очень ясно отметилась на карте нового "шелкового пути из Китая". По его словам, Литва на несколько лет опережает Латвию в процессе сотрудничества с Китаем.

Эксперт полагает, что с учетом снижения потока грузов из России для Латвии важен каждый груз, который приходит на место потерянных грузов.

Линкайтс напомнил, что Латвия - это одна из многих стран, ведущих борьбу за китайские транзитные грузы, которые по железной дороге транспортируются через Казахстан и Россию, а потом - в Белоруссию и Германию.

"Мы можем надеяться на отдельные грузы, которые из Белоруссии могут следовать в Скандинавию", - сказал Линкайтс, подчеркивая, что не ожидается, что увеличится объем инвестиций из Китая, так как они направляются преимущественно в страны, не входящие в ЕС.

Как отметил эксперт, экономическая выгода транзита грузов через Латвию увеличится с ростом объемов грузов. А пока это больше напоминает политическое мероприятие, показывающее, как каждая страна заинтересованная в сотрудничестве с Китаем.

Новый маршрут контейнерного поезда Урумчи-Алтынколь-Рига-Роттердам был открыт в конце сентября.

Как уже сообщалось, в понедельник, 16 октября, в Рижский свободный порт прибудет контейнерный поезд из китайского города Урумчи. Поезд состоит из 41 контейнера с грузом пищевых добавок. Первый контейнерный поезд по маршруту Урумчи-Алтынколь-Рига-Роттердам был отправлен из Урумчи в конце сентября. Из Риги в Роттердам его груз будет доставлен морем.