Спад инфляции к концу года не будет столь большим, как ожидалось ранее, по причине недавнего подъема цен на нефть и не снижающихся мировых цен на продовольствие. И цены на нефть, и мировые цены на продовольствие сейчас находятся на более высоком уровне, чем годом ранее, что годовую инфляцию в категориях продовольствия и топлива удержит на серьезной планке и что не позволит общему годовому темпу инфляции существенно просесть.

Экономический рост в третьем квартале этого года ускорился и составил 5,8% (по быстрой оценке ЦСУ). Темпы годовой инфляции это ускорение пока не отображают. В следующем году дополнительный импульс инфляции может придать рост цен на услуги. Цены на услуги в большой мере определяет рынок труда, который обычно отображает экономические тенденции с небольшим запозданием. Сейчас рост цен на услуги составляет около 3%.

Нагревающийся рынок труда и растущие доходы населения и будут давить на эти цены, и позволят поднимать их в ближайшие годы. Это, к примеру, можно наблюдать у соседей. В Литве и Эстонии рост цен на услуги составляет около 4–5%, в Литве при этом в течение нескольких месяцев рост цен приближался к 7%. Одним из факторов ускорения роста цен на услуги является то, что в обеих соседних странах рынок труда больше разогрет, и рост зарплат уже длительное время был резким. Не факт, что и в Латвии мы увидим именно такие цифры, но восходящая тенденция цен на услуги в будущем, скорее всего, придет и к нам.

Среднегодовой прогноз инфляции на этот год – 2,9%. С учетом роста цен на услуги в следующем году инфляция может превысить 3%.