Для дальнейшего существенного роста цен на сливочное масло в настоящее время нет оснований, заявила в интервью передаче ЛТВ "Утренняя панорама" руководитель Центра содействия сельскохозяйственному рынку Ингуна Гулбе.

Резкий рост цен на сливочное масло в последнее время в известной мере объясняется изменением привычек жителей - они стали потреблять больше масла, отдавая ему предпочтение перед растительными жирами.

"Если снижается спрос на растительные жиры и растет спрос на животные жиры, отреагировать на это так быстро невозможно - надо увеличить поголовье, изменить генетику, так как до сих пор в большинстве европейских стран платили за надои молока и содержание белка, а перерабатывать и продавать жиры было невыгодно", - пояснила Гулбе.

По данным Латвийской ассоциации торговцев, средняя цена сливочного масла в Латвии в марте 2016 года составляла 7,9 евро, в марте 2017 года - 8,55 евро, а в августе - 13,1 евро за килограмм.