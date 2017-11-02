Знание иностранных языков считается одним из основных умений работника, которое приравнивается к опыту работы, образованию и владению технологиями. Оно необходимо едва ли не в каждой работе, поэтому работодатели и требуют его больше всего, отметил он.

"Что касается планов ограничить для работающих в сфере обслуживания требования к знанию русского языка, я считаю, что это неправильно и помешает развитию бизнеса. Знания иностранных языков очень важны в работе с клиентами, чтобы обеспечить им хороший сервис, в основе которого лежит общение с клиентом на его языке. Если работодатели по закону будут вынуждены принимать на работу не подходящих кандидатов, это напрямую скажется на показателях их предприятий. Я считаю, скорее следует мотивировать молодежь осваивать иностранные языки, особенно русский, поскольку он очень востребован и будет востребован на рынке труда. Кроме того, каждый иностранный язык позволяет работнику стать более конкурентоспособным на рынке труда и способствует его карьерному росту", - подчеркнул Бродиньш.

На его взгляд, с точки зрения законодательства было бы неправильно ограничивать процесс подбора персонала в отношении любого из основных умений работника. Другой вопрос, насколько обоснованы в том или ином случае эти требования.

"В отношении требований о владении иностранными языками несколько лет назад в закон о труде уже были внесены поправки, позволяющие избежать необоснованного требования знаний иностранных языков. Я считаю это регулирование достаточным", - сказал Бродиньш. Возможно, в Латвии не хватает судебной практики в этой сфере, поэтому работодатели обращают на это мало внимания, добавил он.

Как сообщалось, ВЛ-ТБ/ДННЛ работает над поправками к закону, которые позволят работникам сферы обслуживания не говорить по-русски.