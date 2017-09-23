Организация государств-нефтеэкспортеров ОПЕК продолжит корректировать рынок нефти, сказал агентству ЛЕТА макроэкономический эксперт "SEB banka" Дайнис Гашпуйтис.

"Благодаря ОПЕК, которая с начала года уменьшила добычу на миллион баррелей в день, запасы нефти в странах ОЭСР с марта уменьшились примерно на 0,6 млн баррелей. Годовое снижение запасов в июле достигло 85 млн баррелей. От этого выиграли производители нефти и ОПЕК", - сказал эксперт.

Гашпуйтис считает, что в 2018 году на рынке будет достаточно нефти. Для того, чтобы обеспечить дальнейшее сокращение запасов, ОПЕК будет продолжать влиять на рынок до конца 2018 года.

В 2019 году с ростом спроса в условиях низкой цены и роста экономики у ОПЕК пропадет необходимость ограничивать добычу. По прогнозам, стоимость нефти "Brent" в 2018 году составит в среднем 55 долларов США, в 2019 году - 60 долларов, сказал эксперт.