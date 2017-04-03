Открытие рынка газа в Латвии не приведет к существенной коррекции цен на газ, считает председатель правления компании Enefit Янис Бетхерс.

"Апрель начался с существенных перемен в энергетической отрасли. Предприятиям и торговцам газом придется продемонстрировать свои спринтерские способности. Если десять лет тому назад при открытии рынка электроэнергии, когда предприятия получили сравнительно долгий переходный период, при котором переход к открытому рынку был разделен на несколько марафонских этапов продолжительностью от одного до пяти лет, то сейчас к работе на открытом рынке следует подготовиться до 15 июня. Для этого потребуется сфокусированная работа всех вовлеченных сторон", - отметил руководитель Enefit.

По его словам, ожидается, что в течение месяца Комиссия по регулированию общественных услуг разрешит различные вопросы, связанные с тарифами и правилами использования газотранспортной инфраструктуры, чтобы торговцы смогли подготовить детальные предложения для потребителей. В свою очередь, предприятиям необходимо оценить размер и специфику потребления газа, чтобы найти самые подходящие решения среди предлагаемых поставщиками.

"Цены на газ в Латвии уже до этого были привязаны к колебаниям глобальных цен на энергоресурсы, поэтому не ожидается, что потребители столкнутся с заметной коррекцией цен. Самые существенные изменения будут связаны со свободой выбора и возможностью договориться о принципах формирования цен и других условиях договора. Увеличение свободы выбора одновременно означает, что со стороны потребителя должна увеличиться ответственность", - пояснил Янис Бетхерс.

Как уже сообщалось, с понедельника, 3 апреля, вступили в силу нормы закона об энергетике, которые предусматривают открытие рынка природного газа в Латвии.