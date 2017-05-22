По ее мнению, в этой сделке Infogr.am следует рассматривать, как стартап с негативной прибылью, поэтому классическую методику подсчета возможной суммы сделки применять нельзя. "Ясно, что будущая стоимость Infogr.am больше, чем текущая прибыль", - говорит эскперт.

"Возможно, в этой сделке был применен некий множитель или мультипликатор числа пользователей. Насколько известно, у Infogr.am три миллиона пользователей, и это число, не исключено, было помножено на некий мультипликатор", - предполагает Медне, добавляя, что сложно сказать, каким именно был этот мультипликатор. Поэтому сумму продажи назвать сложно, но с учетом числа пользователей и привлеченных ранее предприятием инвестиций в размере 2,5 млн евро, эта сумма, скорее всего, исчисляется миллионами.

Как сообщалось, о продаже Infogr.am венгерской компании Prezi представители этих предприятий сообщили 16 мая 2017 года, не раскрыв суммы сделки. После продажи все сотрудники Infogr.am стали владельцами долей Prezi, рассказала соучредитель Infogr.am Алиса Семенова.

В результате сделки Infogr.am станет базирующимся в Латвии филиалом Prezi. Prezi продолжит инвестировать в развитие Infogr.am и создаст в Латвии центр визуализации данных.

Предприятие Infogr.am в феврале 2012 года учредили Улдис Лейтертс, Раймонд Каже и Алиса Семенова.

Фирма Infogram принадлежит зарегистрированной в США Infogram Software Inc. У Prezi свыше 85 млн пользователей во всем мире.