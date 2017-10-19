Он пояснил, причинами недавнего подорожания полисов OCTA стали изменения в законах и инфляция, так как особенно быстро выросли расценки на услуги автосервисов. По его словам, по сравнению с другими странами Балтии полисы OCTA в Латвии дешевле.

На вопрос о том, что произойдет с ценами на OCTA в следующем году, Абашинс ответил, что цены еще не достигли своего потолка, но для стремительного роста нет оснований.

Глава LTAB отметил, что "страхование - это не необитаемый остров". "Цены увеличиваются во всех отраслях, что означает наше приближение к европейскому уровню. Поэтому давление на цены страховых полисов продолжится", - сказал Абашинс.

Как уже сообщал портал Delfi, в первой половине 2017 года по сравнению с тем же периодом прошлого года, по данным LTAB, цены полисов OCTA в среднем увеличились на 17%.