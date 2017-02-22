Мировые тенденции таковы, что цены на продукты питания повышаются. В Латвии тоже заканчиваются времена, когда можно было надеяться на то, что при походе в магазин можно заметить снижение цен. Об этом рассказала руководитель Центра содействия сельскохозяйственному рынку Ингуна Гулбе в интервью передаче "Утренняя панорама" Латвийского телевидения.

Как пишет портал LSM.lv, цены на продовольствие в январе выросли на 7%, и это было самое стремительное повышение за последние шесть лет, поскольку ранее были тенденции к уменьшению цен.

Гулбе объясняет, что рост цен связан с ситуацией на мировом рынке продовольствия, поскольку в мире довольно долго сохранялись низкие цены на основные продукты питания, но теперь они снова растут.

По словам Ингуны Гулбе, в мире постоянно растет спрос на продовольствие, поскольку численность жителей увеличивается, и наблюдается экономический рост во многих странах мира, из-за чего люди начинают потреблять продукты, которые они раньше не покупали.

Уже в конце прошлого года можно было заметить рост цен на молочные продукты, потому что начали увеличиваться закупочные цены на молоко. Ингуна Гулбе прогнозирует, что цены на продукты в будущем будут увеличиваться, потому что, например, еще не все производители молочных продуктов установили цены, которые отвечают новым расценкам на закупку сырья.

Овощи до начала нового сезона тоже не подешевеют, утверждает Гулбе. Одновременно она уверена, что цены на мясо не повысятся, поскольку цена зерновых сравнительно низка, а зерновые являются существенным ресурсом для производства мяса.