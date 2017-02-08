Эксперт обращает внимание на три наиболее существенные вещи, которые необходимо знать клиентам частных пенсионных фондов об изменениях в законе

Клиенты, которым исполнилось не менее 55 лет, прежде могли сделать взносы, сразу снять деньги и воспользоваться налоговыми льготами

В последние годы все чаще случалось, что клиенты, достигшие 55-летнего возраста (стандартный возраст, при достижении которого клиенты вправе без ограничений снимать деньги из частных пенсионных фондов), в конце года совершали крупные единовременные взносы в частный пенсионный фонд, сразу запрашивали выплату капитала и через пару месяцев, в начале следующего года, запрашивали возврат подоходного налога с населения, подавая годовую декларацию о доходах. Несмотря на то, что ранее действующие нормативные акты это допускали, на самом деле такие действия не соответствовали цели закона "О частных пенсионных фондах" – способствовать созданию частных пенсионных накоплений. Поэтому в закон "О подоходном налоге с населения" были внесены соответствующие поправки, предотвращающие злоупотребление нормами права.

Создатели накоплений все еще могут получить налоговые льготы

Важно отметить, что с введением нового требования не будут "наказаны" создатели накоплений, которые уже начали изымать капитал из частных пенсионных фондов. Это означает, что в случаях, когда взносы были сделаны в предыдущие годы и в результате был накоплен капитал, накопленный до сих пор капитал можно будет изъять. Также можно будет делать новые взносы и пользоваться налоговыми льготами за них. Однако если клиент помимо уже накопленного капитала пожелает изъять и новые взносы раньше, чем в течение двух календарных лет, ему потребуется вернуть полученные налоговые льготы.

Порядок получения налоговых льгот не меняется

Необходимо отметить, что для получения налоговых льгот все равно нужно подавать годовую декларацию о доходах. Однако, если клиент изымает деньги из частного пенсионного фонда и в результате ему больше не полагаются уже предоставленные налоговые льготы, на эту сумму Служба государственных доходов увеличит облагаемый доход в таксационный или послетаксационный год. Это означает, что в таких случаях клиент вначале получит налоговые льготы, но затем они будут перерасчитаны и их придется вернуть государству.

За взносы, сделанные частным лицом в пенсионные фонды, можно вернуть подоходный налог с населения в размере 23%, если данные взносы не превышают 10% от брутто-зарплаты или другого дохода, облагаемого по полной ставке подоходного налога с населения (например, дохода от хозяйственной деятельности, пенсии по старости, превышающей 235 евро в месяц, и т.п.).