В Латвии и Литве рост экономики в ближайшие годы будет происходить немного быстрее, чем в Эстонии, в интервью для передачи "Утренняя панорама" в эфире LTV спрогнозировал эксперт макроэкономики SEB banka Дайнис Гашпуйтис.

"По крайней мере, в ближайшие годы экономический рост Латвии и Литвы можеть быть немного быстрее, чем у Эстонии", - сказал эксперт. Он отметил: для того, чтобы Латвия опередила бы Эстонию, латвийской экономике надо развиваться стремительнее, чем эстонской в последние годы.

По словам Дайниса Гашпуйтиса, сейчас Эстония привлекательнее для иностранных инвесторов, чем Латвия и Литва, однако это часто зависит только от субъективных факторов. Эксперт SEB bankа добавил, что иностранные инвесторы страны Балтии в основном воспринимают как единый экономический регион, а "все, кто приходят в Эстонию, так или иначе планируют работать и в других странах Балтии".