В Латвии мало анализируется возможное поведение жителей и предприятий после введения налоговой реформы, сказал в интервью агентству LETA партнер консалтинговой и аудиторской компании EY (ранее "Ernst & Young") Андрис Лауциньш.

В целом на реформу возлагаются большие надежды, отметил он, и это уникальная возможность для развития экономики за всю историю Латвии. Однако еще предстоит оценить, каким будет влияние реформы на привычки жителей и предприятий, в том числе в отношении нулевой ставки налога на реинвестируемую прибыль.

"Если в мае или июне в супермаркете большие скидки на зимние сапоги, глупо надеяться на то, что все люди, у которых есть две ноги, побегут покупать сапоги только из-за скидки. Точно так же мы не можем рассчитывать на то, что все предприятия, у которых есть прибыль, кинутся ее реинвестировать", - говорит Лауциньш.

Также он считает, что необходимо оценить, каким будет влияние реформы на привычки жителей и компаний в отношении акцизного налога, который повысят. "Повышение акцизного налога повлияет на потребление топлива, что скажется и на других отраслях, например, транзите, перевозках. Учитывая, что территорию Латвии можно пересечь на одном заполненном баке, не исключено, что люди станут принимать соответствующие решения – покупать топливо здесь или в другой стране, что повлияет и на другие параметры", - отмечает партнер EY.

Кроме того, он опасается, что налоговая система после реформы станет еще более сложной, что может отпугнуть инвесторов.