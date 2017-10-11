Для трети латвийских рыболовецких хозяйств следующий год станет болезненным из-за квот на вылов рыбы в Балтийском море в 2018 году, но большинство участников отрасли останутся в выигрыше, отметил председатель правления общества Национальная организация рыболовецких производителей Инарийс Войтс.

Он напомнил, что объемы вылова трески в восточной части Балтийского моря в следующем году уменьшатся только на 8% вместо запланированных 28%, и это станет существенным подспорьем для четырех латвийских рыболовецких предприятий, которые имеют возможность вести промысел только в Балтийском море. "Запланированное Еврокомиссией уменьшение на 28% означало бы, что следующий год мог стать последним для одной из этих четырех фирм. Предприятие пришлось бы закрывать или продавать. Так как квоты на вылов в восточной части Балтийского моря снижаются только на 8%, то следующий год смогут пережить все четыре или три из этих предприятий", - пояснил Войтс.

Одновременно Войтс добавил, что негативной оценки заслуживает снижение квот на вылов салаки в Рижском заливе на 7%. От этого пострадают пять фирм, которые не имеют права заниматься выловом рыбы в Балтийском море. "Жаль, что для Рижского залива потребовали снижения квот на 7%. Если бы объемы остались на уровне этого года, то рыбная биомасса в Рижском заливе не снизилась бы, а в 2019 год ожидался прирост биомассы на 2,5%. Поэтому меня очень удивило, что нельзя было оставить квоты для Рижского залива на уровне нынешнего года", - пояснил представитель отраслевой организации.

По его словам, в целом, распределение квот для Балтийского моря на 2018 было лучше по сравнению с ожиданиями латвийских рыбаков. Приблизительно треть латвийских рыболовецких предприятий пострадает от распределения квот на 2018 год. "Для трети предприятий следующий год станет болезненным, а для остальных возможности вылова увеличились", - отметил Войтс.