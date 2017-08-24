В латвийской экономике появляются признаки "жирных лет", поэтому надо готовиться к последствиям, сказал на пресс-конференции председатель Совета по фискальной дисциплине (СФД) Янис Платайс.

Положительные макроэкономические прогнозы, подготовленные Министерством финансов на ближайшие три года, являются реалистичными, подтвердил он. Это связано с тем, что улучшается ситуация в мире, соответственно, улучшаются и условия для экспортирующих предприятий Латвии. Вместе с тем, Платайс предупредил, что возвращение оптимизма в среду предпринимателей связано с перегревом экономики.

"Если сейчас экономика сбалансирована, то в ближайшие годы ожидается ее перегрев. Уже сейчас начинают появляться признаки, какие наблюдались в "жирные годы"", - подчеркнул эксперт.

По его словам, ожидающийся перегрев экономики – хорошая новость для работников, которым работодатели будут вынуждены повышать зарплаты, чтобы удержать сотрудников или привлечь новых.

Но это плохая новость для госбюджета. Он, конечно, увеличится, но это не означает, что тратить сможем больше, говорит Платайс. При перегреве экономики надо думать о сбалансированном бюджете, создавать накопления и направлять их на погашение госдолга.

Сейчас уровень госдолга составляет около 40% от ВВП (при максимально допустимом уровне в 60%, согласно закону о финансовой дисциплине) и его следует снизить, считает эксперт.

Наступление следующего экономического кризиса предугадать сложно, но, согласно экономическим циклам, кризисы наступают раз 8 или 12-13 лет, сказал Платайс.