Самый большой вызов, стоящий перед девелоперами по всему миру, найти идеальную модель жилья, которая привлекала бы не только нынешнее, но и будущее поколения. Об этом говорили эксперты на Балтийском форуме девелоперов.

Картины будущего на форуме нарисовал владелец General Investment Association NV (Бельгия) Ави Каравани, который говорил о технологиях строительства, энергетике, а также о том, как будет выглядеть совсем скоро наше жилище.

По прогнозам, примерно в 2050 году 60% населения планеты или 9 млрд человек будут жить в городах. Обрисовывая профиль жильцов, специалист сказал, что уже около 2030 года большинство будет выбирать небольшие помещения: 50–75 кв. м, независимо от того, одиночки это или семьи с детьми, - из-за ограниченного бюджета. Каравани добавил, что сейчас клиенты выбирают, вкладывать ли в технологии или в качество жизни.

Вкладывая в качество жизни и комфорт, люди выбирают жилье в живописных местах и думают о его устойчивости, чтобы стройматериалы были хорошего качества, а дома – энергоэффективными и комфортабельными. Он отметил характерные признаки нового жилья: малая площадь, хорошее расположение (рядом работа, школы, магазины), энергоэффективность (важна плата за обслуживание, поэтому используются естественные источники обогрева – солнечные панели, геотермический обогрев), стройматериалы будущего (водонепроницаемые, самогреющие и др.), световой комфорт (естественное освещение), живописная среда (парки, игровые площадки). "Инвестиции в качество жизни более долгосрочны, чем в технологии", - делает вывод эксперт.

Латвийская ассоциация недвижимости LANIDA и балтийское представительство Международной федерации недвижимости FIABCI Baltic 25 сентября провели в Риге Балтийский форум девелоперов - FIABCI Baltic Real Estate Development Forum. Его основной темой в этом году было будущее рынка недвижимости, которое создается сегодня.