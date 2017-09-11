По его словам, даже если закупочные цены будут снижены, на конечном получателе услуги это не скажется.

"Я не разделяю оптимистичные прогнозы министра экономики. Возможно, что в какой-то момент одна из статей расходов на газ станет дешевле. Но это не означает, что потребитель на выходе увидит лучшую цену", - поясняет Зариньш.

Он подчеркнул, что люди платят не только за газ, но и за всю инфраструктуру.

"Если говорить про газовый рынок, где сейчас наблюдается достаточно поставщиков, нельзя с уверенностью сказать, что все они обеспечивают помимо поставок еще и безопасность. Нельзя забывать, что зимняя цена на газ может сильно отличаться от летней. В результате может так произойти, что зимой кроме России его никто не будет поставлять", - сказал Зариньш.

Как сообщалось, Министерство экономики прогнозирует, что в ближайшие 2-3 года цены на газ и электричество выровняются с ценами в Польше и Германии.