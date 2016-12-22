"Последние месяцы этого года снизили первоначальные прогнозы роста цен в 2017 году для договоров о поставке электроэнергии, однако зима без снега и рост цен на нефть создают риск повышения цен на электроэнергию в следующем году. Самые существенные изменения цен в Балтийском регионе в этом году вызвала прокладка нового кабеля NordBalt, что значительно увеличило доступность более дешевой электроэнергии из Северных стран для Латвии и Литвы. Активно действуя всего полгода, он привел в обеих странах к значительному снижению цен на электроэнергию. В Латвии в 2016 году средняя цена электроэнергии составляет 36,34 евро за мегаватт-час - на 13,2% ниже, чем в 2015 году", - указали на предприятии.

В Эстонии же в 2016 году электроэнергия подорожала - в середине декабря ее средняя цена была на 6,3% выше, чем в прошлом году. Это объясняется главным образом низкими резервами гидроэнергии в Северных странах. На латвийском и литовском рынках это в целом не сказалось отрицательно, так как в любом случае произведенная в Северных странах энергия была значительно дешевле местной, пояснил председатель правления Enefit Янис Бетхерс.

Так как Латвия и Литва импортируют электроэнергию, большое значение и в дальнейшем будут иметь межсетевые соединения и передающие мощности между соседними странами, чтобы обеспечить стабильные и низкие цены на электроэнергию, отметил он.

Enefit продает электроэнергию на открытом латвийском рынке электроэнергии.