"В нашем хозяйстве мы убрали зерновые, но посевами озимых обстоит очень печально. Сейчас посеяны рожь и зимний рапс, но к севу озимой пшеницы не мы преступили из-за слишком влажной почвы. В соседних хозяйствах складывается по-разному: преимущественно, зерновые убирают с влажностью 22% и выше, видземцы в среднем убрали 50-70% полей с зерновыми. У фермеров закономерно возникают проблемы с озимыми. С посевом озимых придется рисковать, но других вариантов нет. В этом году во многих хозяйствах возникли проблемы с кукурузой - уродилась маленькая и некачественная. Наше хозяйство выбрало кукурузу с более коротким периодом развития, поэтому повезло, но с уборкой будут проблемы из-за дождливой погоды", - комментрирует Иева Алпа-Эйзнберга, член правления Zemnieku saeima и владелец хозяйства Robežnieki (Салацгривский край).

Член правления Zemnieku saeima и председатель кооператива Mūsmāju dārzeņi Эдите Страздиня отмечает, что август в Курземе и Земгале был сухой, поэтому для полноценной вегетации не хватало влаги. А сейчас, когда надо собирать урожай, установилась слишком влажная и дождливая погода.

"В Видземе и Латгале - противоположная ситуация, все лето была прохладная и дождливая погода, и сейчас ситуация не улучшилась. Уборка урожая затруднена, потому что на тракторной технике нельзя выехать на поля. Техника больше ломается, нежели участвует в уборке урожая. Если в августе была надежда на теплый и солнечный сентябрь, то сейчас все надежды исчезли", - рассказала Страздиня.

По ее словам, овощеводы уже не надеются собрать урожай кабачков и огурцов, рост тыквы тоже остановился, задерживается и уборка картофеля. На полях еще могут оставаться морковь и капуста, если они не начнут портиться от влаги. "В целом этот год суров к крестьянам, и не только в Латгале и Видземе, но и в Курземе и Земгале", - резюмировала Страздиня.

Член Zemnieku saeima, владелец крестьянского хозяйства Jokas в Кулдигском крае Янис Узеленс сообщил, что уже дольше недели уборка урожая и все другие полевые работы затруднены. В Курземе не обмолочено примерно 40% зерна и посеяно лишь 15-20% озимых. Невозможно также заготовить сено для скота.

Член правления Zemnieku saeima, владелец крестьянского хозяйства Lojas в Мазсалацском крае Марек Берзиньш сообщил, что наводнения в Латгале и Видземе подтвердили недостаточность мощностей для обмолота и сушки зерна. В целом обмолочено 50-70% зерна. Урожай хороший, но низкого качества и годится только на корм скоту.

Агроном хозяйства Sutru ogu dārzs в Ливанском крае Кристап Кунрадс рассказал, что после проливных дождей в Латгале и части Видземе прошло больше трех недель, но ситуация не улучшилась, и собрать готовую чернику было невозможно, в результате примерно 2 тонны ягод перезрели. Убытки исчисляются в 12-14 тыс. евро.

В Zemnieku saeima входят 900 малых и крупных сельских хозяйств, члены организации в общей сложности обрабатывают более 500 тыс. гектаров земли и обеспечивают работой примерно 4000 человек.