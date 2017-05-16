Как передает RNS, план по сокращениям должны представить на этой неделе, он коснется в основном штатных сотрудников, отмечают источники. У Ford 200 тыс. сотрудников, половина из которых работает в Северной Америке.

Такое решение было принято на фоне намерений компании сократить $3 млрд расходов в 2017 году, что, согласно прогнозам автопроизводителя, позволит увеличить прибыльность в 2018 году. Акции компании упали почти на 40% после того, как в середине 2014 года гендиректором компании стал Марк Филдс. Рыночная стоимость компании за это время снизилась ниже рыночной стоимости Tesla и General Motors.