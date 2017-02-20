Под влиянием этих требований изменилась пропорция между латвийскими и иностранными клиентами латвийских банков. К концу 2016 года средства латвийских клиентов составили 57,4% размещенных в местных банков вкладов, тогда как средства нерезидентов - 42,6%. В прошлом году объем вкладов нерезидентов сократился на 3,3 млрд евро. А еще в конце 2015 года 53,7% всех вкладов в банках страны приходились на иностранных клиентов.

Одновременно в конце 2016 года вырос удельный вес вкладов как латвийских физических, так и юридических лиц. Вклады домохозяйств выросли на 9%, а предприятий - на 10%. Общая сумма вкладов местных клиентов достигла 12,2 млрд евро, тогда как вклады нерезидентов сократились до 10 млрд евро.

Руководитель КРФК Петерс Путниньш считает хорошим знаком тот факт, что банки "подчищают" списки своих клиентов. По его мнению, отсев должен проводиться, потому что иначе не удастся добиться улучшений в сфере контроля за сделками.