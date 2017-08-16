Lidl работает в сегменте низких цен, которые обеспечиваются за счет крупных закупок у производителей. Если рассмотреть опыт Литвы, то понятно, что большую долю ассортимента Lidl обеспечивают иностранные поставщики, например, из Польши, Германии и других европейских стран, отмечает глава предприятия.

С учетом политики Lidl в сфере закупок, сходный сценарий ожидается и на латвийском рынке. "Как известно, в Латвии не так много производителей, которые могут производить большие объемы, обеспечивая закупочные цены, требуемые розничным торговцем", - утверждает Андрей Ждан.

"Парадоксально, но после вхождения Lidl на латвийский рынок большинство местных производителей продуктов питания окажутся в тупике именно из-за высоких требований Lidl к поставщикам, не только к объему, но и к качеству продукции. Такие вещи подтверждаются не местными, а международными сертификатами качества. Поэтому многим латвийским производителям следовало усиливать конкуренцию, внедряя международные системы управления качеством",- поясняет Андрей Ждан.

Важно разобраться, какие механизмы следует разработать государству, чтобы поддержать латвийские предприятия в получении международных сертификатов, что увеличит конкурентоспособность латвийских продуктов на международных рынках, полагает руководитель Forevers.