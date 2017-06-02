Он рассказал, что во время встреч с руководством ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) не получено сигналов о том, что "Nord Stream 2" затронет грузовые перевозки в Латвию. Что касается объемов грузов, следует считаться с решением правительства России ориентироваться больше на свои порты, но пока объемы грузов в Латвию стабильны.

Берзиньш отметил, что отношения LDz с руководством железнодорожной компании соседней страны очень хорошие и все вопросы решаются оперативно. На следующей неделе запланирована очередная встреча с руководством РЖД, чтобы обсудить все вопросы, и не было бы "никаких спекуляций", сказал руководитель LDz.

По данным на конец мая, по латвийским железным дорогам перевезено 2,64 млн тонн грузов, что составляет 98% от объема грузов за тот же период прошлого, то есть существенного сокращения грузоперевозок не наблюдается.

Ссылаясь на анонимные источники, агентство Reuters ранее сообщило, что РЖД отклонило несколько запросов на перевозку грузов в порты Латвии. Неофициально такое решение объясняется отрицательным отношением Латвии к проекту "Nord Stream 2".