При строительстве Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце Белоруссия избирательно применяет стандарты ядерной безопасности, заявил в четверг министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

"Мы очень обеспокоены тем, что Белоруссия применяет международные стандарты ядерной безопасности избирательно. Это неприемлемо", - сказал Л. Линкявичюс для пресс-релиза МИД.

МИД получил ответ генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано на письмо министров иностранных дел и энергетики Литвы, в котором Литва выразила обеспокоенность в связи с повторяющимися инцидентами на БелАЭС и в очередной раз изложила свои требования к Белоруссии: провести в полном объеме миссию Seed МАГАТЭ для оценки строительной площадки и стресс-тесты.

В своем ответе представители МАГАТЭ подтвердили, что 16–20 января в Белоруссии проводится неполная миссия Seed МАГАТЭ. Объемы конкретных миссий устанавливает не МАГАТЭ, а сама приглашающая страна, отмечает МИД.

"Белоруссия пропустила модули оценки площадки и пригласила миссию Seed МАГАТЭ, которая, скорее всего, ограничится только оценкой дизайна АЭС. Миссия МАГАТЭ оценивает только те элементы, которые указывает Белоруссия, а она потом публично распространяет только позитивную информацию обобщающего характера, вводя тем самым в заблуждение и свое общество, и зарубежное сообщество", - сказал Л. Линкявичюс.

Министр отметил, что избирательное применение стандартов ядерной безопасности позволяет сделать вывод, что в ходе развития проекта БелАЭС есть что скрывать.

Литва обращает внимание на то, что такие вопросы, как критерии подбора строительной площадки, оценка воздействия на окружающую среду, сейсмические исследования во время этой миссии МАГАТЭ проверяться не будут.

На строящейся в 50 км от Вильнюса БелАЭС постоянно происходят различные инциденты, которые вызывают у Литвы сомнения в безопасности станции. На АЭС будут установлены два реактора мощностью 1200 мегаватт каждый. Первый реактор планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй - в 2020. Белоруссия уверяет, что строительство станции абсолютно безопасно.