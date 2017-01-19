Глава МВФ подчеркнула, что преодоление гендерного неравенства происходит слишком медленно.

"Результаты исследования, проведенного Всемирным экономическим форумом, демонстрируют, что потребуется 170 лет, чтобы преодолеть неравенство между мужчинами и женщинами", — сказала Лагард.

По ее мнению, процесс преодоления гендерного разрыва замедлился с 2008 года в связи с проблемами в мировой экономике.

"За последние несколько лет прогресс в преодолении неравенства замедлился. Я полагаю, и мы проводим соответствующие исследования на эту тему, что экономические проблемы не способствуют терпимости, не благоприятствуют созданию пространства и инклюзии, что необходимо для женщин, чтобы быть на равных с мужчинами. С 2008 года мы наблюдаем замедление процесса", — отметила Лагард.

На сегодняшний день в законодательстве более 90% стран мира прописаны ограничения для женщин, отметила глава МВФ.

"Вместе с Всемирным банком мы провели исследование, посвященное дискриминации женщин в законодательстве. Речь о 190 странах. Мы были очень удивлены тем, что более 90% всех стран в мире все еще имеют в своем законодательстве нормы, ограничивающие и дискриминирующие женщин в их правах: в доступе к профессии, в возможности владеть землей и иметь право на наследство", — сказала Лагард.

Индекс гендерного разрыва — глобальное исследование, на основе которого создается рейтинг стран мира по показателю равноправия полов по версии Всемирного экономического форума. В 2016 году Исландия, Финляндия и Норвегия признаны лидерами в вопросе равноправия полов. Согласно исследованию, Россия занимает 75-е место.