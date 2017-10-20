"Очень важно не пойматься на эту эмоциональную волну — побежать за всеми. У нас "век инженеров" — все побежали на инженеров. Окончили вузы, 10 процентов остались работать, все остальные пошли работать продавцами в пивных киосках", — заявил Греф. По его словам, аналогичная ситуация с модой на юристов и экономистов, которые вынуждены работать официантами.
Глава Сбербанка также вступил в полемику с главой Минкомсвязи РФ Николаем Никифоровым. Тот заявил, что России нужен миллион специалистов в сфере информационных технологий.
"Я с этим не согласен. Кстати, Индия, имеющая 4 миллиона айтишников, страдает теперь от этого. Потому что "век айтишников" закончился. Сейчас век очень энергичных людей", — уверен Греф. Бывший министр экономического развития также убежден, что теперь в компаниях работают "постановщики задач, тестировщики, люди, которые обладают навыками программирования какого-нибудь из языков".