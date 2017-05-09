За первые четыре месяца взносов социального страхования собрано почти на 10% больше, а подоходного налога с населения на 9% больше.

Это увеличение может быть связано с тем, что общество все больше информируют о важности уплаты налогов. "В развитых европейских странах очень большие средства тратятся именно на информационные кампании о том, на что идут налоги", - сказала она.

Цируле отметила, что в строительстве доля теневой экономики все еще велика, и СГД сейчас активнее контролирует предприятия общественного питания.