Курс биткоина в четверг впервые превысил отметку $7 тыс. С начала года стоимость криптовалюты взлетела более чем на 600%.

"Из того, что мы видим, единственной причиной для покупки или продажи биткоина является получение прибыли - это точное указание на спекуляции и точное указание на "пузырь", - заявил Тиам, выступая в четверг на конференции в Цюрихе, пишет "Интерфакс".

История финансовой отрасли показывает, что такие спекуляции "редко заканчиваются хорошо", добавил глава Credit Suisse.

Он отметил, что банкиры избегают биткоин, опасаясь, что криптовалюта может быть использована в своих целях криминальными кругами. "Интерес многих банков к криптовалюте при нынешнем состоянии регулирования очень мал или вообще отсутствует, учитывая наличие такой проблемы, как ее возможное использование для отмывания денег", - говорит Тиам.

Напомним, ранее в этом году глава JPMorgan Chase & Co. Джеймс Даймон назвал биткоин "мошенничеством", а председатель совета директоров UBS Аксель Вебер заявил, что биткоин не имеет "фактической ценности". Несмотря на то что ведущие мировые банки по-прежнему избегают криптовалют, они активно развивают блокчейн-технологии, на которых и основаны криптовалюты. Credit Suisse входит в число более 100 банков, работающих в рамках консорциума R3, созданного для поиска путей использования блокчейна для отслеживания данных о переводах денежных средств и других транзакций.