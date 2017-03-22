В последнее время строительная отрасль все больше ориентируется на экспорт, что создает риски для ее развития в Латвии, заявил на презентации Балтийского обзора рынка недвижимости Colliers International председатель правления строительной компании Merks Оскар Озолиньш.

По его словам, рядом находится огромный растущий рынок с дефицитом жилья - Швеция, который насыщается в том числе силами латвийских строителей и производителей строительных конструкций.

"Экспорт отнимает ресурсы, которые можно было бы использовать здесь. Металлические и бетонные конструкции, изготовленные в Латвии, экспортируются все больше. Производители игнорируют нужды местного рынка, и это угроза", - сказал Озолиньш.

Он добавил, что общее настроение в строительстве оптимистичное, что связано с предстоящим поступлением денег из фондов ЕС.