По его словам, рядом находится огромный растущий рынок с дефицитом жилья - Швеция, который насыщается в том числе силами латвийских строителей и производителей строительных конструкций.
"Экспорт отнимает ресурсы, которые можно было бы использовать здесь. Металлические и бетонные конструкции, изготовленные в Латвии, экспортируются все больше. Производители игнорируют нужды местного рынка, и это угроза", - сказал Озолиньш.
Он добавил, что общее настроение в строительстве оптимистичное, что связано с предстоящим поступлением денег из фондов ЕС.