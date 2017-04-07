В 2016 году предприятие LatRosTrans пережило существенное падение объемов транспортировки – с 4,7 млн тонн нефтепродуктов в 2015 году до 3,6 млн тонн в прошлом году, сообщил Киркуп. Предприятие работало с небольшой прибылью, сократив расходы, что в текущей ситуации можно рассматривать как достижение.

"Надеемся, что в 2017 году объемы немного вырастут, хотя они и находятся под влиянием событий, которые мы не можем контролировать. Мы рассматриваем варианты использования нефтепровода для транспортировки, например, газа, но пока не можем сообщить ничего конкретного. Сейчас главным является судебное разбирательство с белорусским предприятием "Полоцктранснефть Дружба" против LatRosTrans о технической нефти в нефтепроводе Полоцк-Вентспилс. Верховный суд вернул иск в Латгальский окружной суд. Негативный исход судебного процесса – большая угроза для предприятия", - сказал Киркуп.

Совладелец LatRosTrans – компания "Транснефть" сообщила, что в 2018 году прекратит экспорт нефтепродуктов через порты стран Балтии. По словам Киркупа, если это произойдет, LatRosTrans станет нежизнеспособным.

По данным Firmas.lv, 66% долей капитала LatRosTrans принадлежит Ventspils nafta, а 34% - российскому предприятию "Транснефтепродукт".