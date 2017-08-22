Исследователи BICEPS Анна Плюта и Анна Засова поясняют: "Налоговая реформа подразумевает введение трех ставок ПНН: 20% для доходов до 20 000 евро в год, 23% для доходов от 20 001 до 55 000 евро в год и 31,4% для доходов свыше 55 000 евро в год. Одновременно реформа предусматривает, что ПНН по ставке 31,4% будет собираться за счет части налога на солидарность, применяемого к доходам свыше 55 000 евро в год, поэтому совокупное налоговое бремя для получателей больших зарплат не увеличится".

В исследовании говорится, что налоговая реформа подразумевает снижение налогового бремени для части доходов до 20 000 евро в год, а для доходов выше этого уровня ставка налога не меняется. Но в абсолютных числах, доходы сильнее повысятся у тех работников, у которых и без того более высокие зарплаты. Например, малоимущие в результате реформы увеличат свой доход на 1,70 евро в месяц, а более зажиточные наемные сотрудники в среднем на 14,84 евро.