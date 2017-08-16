"Предприятия создаются, чтобы зарабатывать деньги, поэтому прибыль обычно является важнейшим показателем коммерческой деятельности. Однако, с учетом того, что на этот показатель влияет множество обстоятельств, бессмысленно рассматривать его в качестве отдельного параметра. На показатели прибыли в наибольшей мере может повлиять структура владельцев предприятия, а также сбалансированность различных налогов. Если политики не создаю баланса между налогом на доходы предприятия и налогом на рабочую силу, то предприятия, принадлежащие небольшим и местным бизнесменам, будут стараться оптимизировать свою деятельность так, чтобы налоговое бремя на территории Латвии было как можно меньше. В свою очередь, средние и крупные предприятия смотрят за пределы страны, используя страны с выгоднейшим для бизнеса налоговым режимом", - пояснил исследователь Lursoft Айнарс Брувелис.

В форме допущения некоторые опрошенные изданием эксперты, выдвигают версии о фирмах-однодневках и создании "карусельных схем", позволяющих уклоняться от уплаты налогов. Но в таком случае возникает вопрос, действительно ли в таких схемах заняты десятки, сотни или даже тысячи фирм.