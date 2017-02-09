Для снижения риска распространения птичьего гриппа в Риге министерство земледелия ввело более жесткие правила биобезопасности на период весенней миграции диких птиц. С 1 марта по 31 мая будут запрещены торговля птицей со специальных автомобилей, нахождение посторонних лиц на птицефермах и содержание птицы под открытым небом. Именно последнее ограничение может сильнее всего отразиться на биологических хозяйствах, в которых, например куры содержатся и вне закрытых помещений. По мнению главы Латвийского центра содействия развития рынку сельского хозяйства Ингуны Гулбе, такие затруднения затронут и потребителей.

"Свободные правила содержания птицы - это как раз и есть то преимущество, за которое потребители готовы платить больше. Из-за ограничений часть хозяйств не смогут обеспечивать эти преимущества. Поэтому эта продукция, возможно, не будет отвечать тем критериям, которых ожидают потребители", - отмечает Ингуны Гулбе.

"Биологическим хозяйствам это, безусловно, создаст убытки, потому что птица привыкла к содержанию в биологическом хозяйстве. Птицы свободно гуляют, и вдруг не смогут этого делать, особенно весной, когда появляется молодая травка. В таком случае несушки будут нести на треть меньше яиц, и в экономическом плане мы почувствуем это очень быстро. Поэтому наивно надеяться, что для потребителей эти продукты станут более доступными и дешевыми", - говорит хозяин биологической фермы Улдис Рудзитис.