Он отметил, что цены на газ определяются глобальными тенденциями на рынке, однако уже третий отопительный сезон они благоприятны для потребителей.

По прогнозам Калвитиса, "огромного роста цен предстоящей зимой не будет" при условии, что зима не будет суровой и не возникнет дефицита газа.

Руководитель LG также добавил, что цены на газ в течение последних лет остаются стабильными и текущая политика ценообразования конкурентоспособна.

В прошлом году LG работало с оборотом в размере 392,266 млн евро, что на 11,8% меньше, чем в 2015 году. Прибыль компании выросла на 22,9% - до 37,506 млн евро.

Акции LG котируются во втором списке биржи Nasdaq Riga.