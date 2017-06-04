"Установка "латыши против нелатышей" ничего не дает экономике, вместо этого необходимо соревнование идей, способствующих развитию экономики, в противном случае экономика и кошельки избирателей страдают", - считает Казакс.

Выборы в Риге не окажут прямого влияния на экономику и мгновенного эффекта не будет, поскольку ничего нового в дискуссиях об экономической политике не прозвучало, говорит он.

Вместе с тем Казакс отметил – самым интересным будет тот факт, что коалиционные партии в Рижской думе имеют лишь маргинальное влияние, а Союз зеленых и крестьян в столичной думе вовсе не представлен.

Он также отметил, что, возможно, обострятся дискуссии о налоговой политике, и это снизит шансы на успешное проведение реформ. Казакс выразил надежду, что к выборам в Сейм появятся более убедительные предложения и правящие партии смогут внятно донести их до жителей.