Предприятия группы Ventspils nafta (VN) испытывают трудности с набором инженеров, рассказал председатель правления VN Роберт Киркупс.

"Ventspils nafta terminаls и LatRosTrans страдают от этого. У нас есть хорошие специалисты, но они стареют, хотят идти на пенсию, а заменить их молодыми и хорошо обученными инженерами нелегко. Предприятия находятся сравнительно далеко от Риги, и это еще одна причина", - сказал он.

На вопрос, способна ли система образования Латвии в настоящий момент готовить необходимых работников, Киркупс ответил, что рынок таких специалистов глобальный, и приходится конкурировать с зарубежными предприятиями. "Так что вопрос не только в том, сколько и каких специалистов готовят латвийские вузы, но и в том, можно ли их удержать в Латвии", - добавил руководитель VN.

Он отметил также, что концерну "Латвияс кугниециба" (ЛК) трудно найти обслуживающий персонал из Балтии. На судах есть персонал и офицеры из Латвии, Литвы, Эстонии, Украины и Белоруссии. На судах, находящихся в техническом управлении ЛК, есть обслуга и с Филиппин. "Это тяжелая работа, и молодые люди не всегда хотят идти в море. Либо пробуют, а потом решают, что будут заниматься чем-то более легким на берегу", - сказа Киркупс.