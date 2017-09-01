Рано или поздно "мыльный пузырь" цен на сливочное масло на мировом рынке лопнет, и если к тому времени цены на другие молочные продукты не изменятся, возможно снижение закупочных цен молока, сказал агентству LETA председатель правления Латвийского центрального союза переработчиков молока (ЛЦСПМ) Янис Шолкс.

Нынешнее лето было отмечено высокими ценами на сливочное масло на мировом рынке, что является уникальной ситуацией за последние 10 лет, отметил он. При этом цены на остальные молочные продукты с невысоким содержанием жира изменились минимально. Благодаря балансу между существенным ростом цен на масло и небольшим ростом цен на другие молочные продукты, закупочная цена молока на рынке сохранилась относительно высокой и в Латвии держится на уровне 0,30 евро за 1 кг. В некоторых странах Европы она выше. Прогнозировать, когда цены на масло начнут падать, пока невозможно, признал Шолкс.

В свежем молоке содержатся лишь неполных 4% молочных жиров, из которых можно изготовить сливочное масло или другие богатые жирами продукты - сметану, сливки. Поэтому из-за роста цен на масло невозможно платить крестьянам за молоко больше, так как цена свежего молока зависит от цен на глобальном рынке, пояснил он.

Ситуация на молочном рынке в Латвии в целом остается стабильной, несмотря на сезонность, повышение цен на молочные продукты и сокращение численности населения. По официальным данным, потребление молока на одного жителя Латвии в этом году немного возросло. Объем импорта молочных продуктов в этом году по сравнению с прошлым годом существенно не изменился.

Экспорт молочных продуктов из Латвии нынешним летом мог немного увеличиться, считает Шолкс, указывая, что официальные данные еще не обобщены.

По данным Латвийской ассоциации торговцев, средняя цена сливочного масла в Латвии в марте 2016 года составляла 7,9 евро, в марте 2017 года - 8,55 евро, а в августе - 13,1 евро за кг.

Совет по конкуренции заключил, что рост цен на масло обусловлен глобальными тенденциями, увеличением себестоимости процесса переработки из-за ограниченной доступности сырья и наценками розничных торговцев.