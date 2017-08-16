Минэкономики в прошлом году разработало руководство — как в госуправлении строит применять принцип "сначала консультируй", однако в публичном пространстве звучит критика — мол, в споре с ss.lv СГД не следует этому ориентиру.

Премьер же, в свою очередь, указал — конфликт между ведомством и порталом начался еще год назад.

"“Сначала консультируй” не значит “всегда консультируй” и не делай работу", — заявил Кучинскис. Премьер надеется, что в результате медиации сторонам удастся договориться, передает Rus.lsm.lv.

Одновременно Кучинскис подчеркнул — в борьбе с теневой экономикой отступлений не будет. "Постепенно надо уходить от представления, что кто-то может платить налоги, но, в принципе, не платить — хорошо. Как мы будем финансировать своих врачей, учителей? Это будет невозможно".