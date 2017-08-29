Правительство сейчас не видит существенных угроз, связанных с перегревом экономики, хотя ощущается серьезное давление на размер зарплат в частном секторе, заявил премьер-министр Марис Кучинскис в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения.

На вопрос о том, не слишком ли чрезмерно правительство расширяет фискальное пространство (размер доступных правительству средств для финансирования дополнительных нужд госбюджета), премьер-министр выразил непонимание такой критики, потому что планы по госбюджету поддержали все партнеры по коалиции, а бюджет формируется в пределах, которые были запланированы заранее. Правительство в любом случае не планирует отказываться от налоговой реформы, отметил премьер.

Кучинскис пообещал, что госуправление будет стремиться к сокращению расходов. Он сказал, что в конце года будет следить за расходами в госуправлении, потому что в этот период они обычно серьезно увеличиваются.

Ранее министр финансов Дана Рейзниеце-Озола сообщила, что в следующем году на приоритетные меры министерств будет доступно 80 млн евро.

Во вторник, 29 августа, правительство обсудит запросы министерств на дополнительные средства, которые ранее были озвучены в размере 600 млн евро. Министр сказала, что после пересмотра внутренних ресурсов эта сумма не превысит фискальное пространство.