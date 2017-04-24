Реализация этого проекта повысит мобильность балтийцев как полноправных граждан ЕС. Rail Baltica дает странам Балтии, Польше и Финляндии возможность продемонстрировать единый подход к реализации экономически и геополитически столь значимого проекта, отметил премьер.

Кучинскис подчеркнул, что исторически строительство железных дорог всегда было катализатором экономического развития, и такой эффект будет и у Rail Baltica.

Анализ затрат и выгод этого проекта, который будет сегодня представлен на форуме, подтверждает важность и обоснованность Rail Baltica, а также дает уверенность в том, что и в дальнейшем он останется одним из приоритетных проектов транспортной отрасли Европы.

Проходящий в понедельник в Риге форум Rail Baltica Global Forum 2017 является основным мероприятием в реализации этого проекта в нынешнем году. На форуме будут обсуждаться экономический потенциал магистрали, политика и организация закупок для реализации проекта. На мероприятии впервые с начала реализации проекта будет представлен анализ затрат и выгод Rail Baltica.